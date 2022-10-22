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PKK'nın dağ kadrosunda olan terörist Şanlıurfa'da öğretmenlik yaparken yakalandı

PKK terör örgütünün Suriye ve Irak'taki dağ kadrosunda silahlı faaliyette bulunduktan sonra yasadışı yollarla Türkiye'ye gelerek bir okulda öğretmenlik yapan kadın terörist, jandarma ekiplerinin uzun süren fiziki takibi sonucu yakalandı.

IHA22 Ekim 2022 Cumartesi 08:09 - Güncelleme:
PKK'nın dağ kadrosunda olan terörist Şanlıurfa'da öğretmenlik yaparken yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan Pınar Ç. isimli bayan öğretmenin PKK terör örgütünün Suriye ve Irak'taki dağ kadrosunda silahlı faaliyet yürüttükten sonra yasadışı yollarla Türkiye'ye geldiği istihbaratını elde etti.

OKULDA ÖĞRETMENLİK YAPIYOR

Kadın öğretmenin Viranşehir ilçesindeki bir okulda halen öğretmenlik yaptığını tespit eden ekipler, fiziki takibe başladı. Okulda da örgütsel faaliyette bulunduğu iddia edilen terörist Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığının titizlikle planladığı bir operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan terörist, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak gözaltına alındı. Yakalanan öğretmenin 2 kız kardeşinin daha terör örgütüne üye olmak suçundan arandıkları belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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