PKK'nın doğu grubuna ağır darbe: 307 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile güvenlik korucularının da desteğiyle ülkenin huzuru ve kardeşliğini bozmaya çalışan, bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütlerine yönelik amansız takip ve operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış, ilkbahar ve yaz döneminde terör örgütlerine karşı mücadelesini sürdüren Mehmetçik, halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristleri zorlu arazi koşullarına rağmen bulup etkisiz hale getirmek için yoğun operasyonlar yürüttü.

Yurt içinde teröristlerin "girilemez", "ulaşılamaz" dedikleri sığınak, barınak ve mağaraları bulup imha eden jandarma özel harekat timleri (JÖH), YPG/PKK'nın özellikle kış üstlenmesine girmek istediği bölgelerdeki sarp arazilerde örgüt mensuplarını aradı.

Operasyonlarda tespit edilen mağara, sığınak ve barınaklarda patlayıcı düzenekleri ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve silahlar ele geçiren Mehmetçik, ayrıca yüklü miktarda yiyecek, giyecek ve yaşam malzemesi de bularak imha etti.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 1 Ocak-26 Eylül tarihlerini kapsayan 9 ayda Erzurum, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Kars, Van, Muş, Bitlis, Hakkari ve Bingöl'de terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonlarda 307 terörist etkisiz hale getirilerek örgüte ağır darbe vuruldu.

Tunceli'de 92 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü YPG/PKK'nın kış üstlenmesinde kullandığı en önemli alanlardan Tunceli'de son dönemde çok sayıda sığınak, barınak ve mağaraya operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, 9 aylık süreçte bu kentte 92 teröristi etkisizleştirdi.

Tunceli kırsalında 16 Şubat’ta teröristlere yönelik operasyonda, biri 8 katlı ve 100 metre derinliğinde olan içinde banyo, tuvalet ve yüzme havuzu bulunan 3 sığınak ortaya çıkarıldı. Sığınaklarda, patlayıcı yapımında kullanılan 100 kilogram amonyum nitratın yanı sıra yüklü miktarda gıda ve giyim eşyası bulunarak örgütün lojistiğine büyük darbe indirildi.

Kentin Pülümür ilçesi kırsalında 27 Mart’taki operasyonda ölü ele geçirilen 7 teröristten birinin İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nin turuncu kategorisinde yer alan örgütün sözde "Nazımiye Gücü Sorumlusu" olan "Mahir" kod adlı Cihan Kıt, birinin de gri kategorideki "Baran" kod adlı Haydar Gül olduğu belirlendi. Bu teröristlerin kentte geçen yıl Astsubay Çavuş Mehmet Yılmaz'ın şehit edilmesi olayına karıştığı ortaya çıktı.

Tunceli kırsalında 31 Mart’taki operasyonda etkisizleştirilen 3 teröristten birinin gri kategoride yer alan örgütün sözde "Pülümür Gücü Sorumlusu" "Delila" kod adlı Zeynep Miran olduğu tespit edildi.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Pülümür ilçesi kırsalında 4 Nisan'da başlatılan operasyonda aralarında kırmızı kategoride yer alan sözde Erzurum saha sorumlusu Medeni Sayılgan'ın bulunduğu 7 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle örgütün Erzurum grubuna ağır darbe indirildi. Geçen yıl etkisiz hale getirilen terörist İsa Teres'in yerine getirildiği ve örgütün eski Amanos sorumlusu olduğu belirlenen Sayılgan’ın bir teğmenin eşi ile 7 askerin şehit edilmesinin de bulunduğu 16 ayrı terör eyleminin faillerinden olduğu belirlendi.

Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin de gri kategorideki Mehmet Reber Çetin ile Maşallah Malazgirt olduğu anlaşıldı.

Ovacık ilçesinde 20 Mayıs'ta düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birisinin gri kategorideki Zeynal Küçük ile "Fuat Fikri" kod adlı Fuat Akkaya olduğu bildirildi.

Hozat ilçesi kırsalında 29 Mayıs’taki operasyonda, gri kategoride yer alan "Berhudar-Genco" kod adlı Mustafa Şeker adlı terörist ölü ele geçirildi.

Tunceli kırsalında 2 Haziran’da etkisiz hale getirilen 7 teröristten birinin terör örgütü PKK'nın sözde "Doğu Merkez Gücü Sorumlusu" Kurtay Rojova kod adlı Kaniar Müslim, 2'sinin gri kategorideki Erkan Ordu ile Ramazan Yasugey olduğu belirlendi. Etkisizleştirilen terörist grubun 21 Nisan'da Tunceli-Pülümür karayolunda yol yapım çalışması yapan iş makinesi operatörü Mehmet Özdemir'i şehit eden terörist grup olduğu anlaşıldı.

Aynı kentte 13 Haziran’da düzenlenen operasyonda, gri kategorideki "Ferhat Dersim" kod adlı Ertan Erol etkisiz hale getirildi. Erol'un 3 yıl önce Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehit edilmesi olayına karışmış olabileceği belirtildi.

4 milyon lira ödülle aranan terörist de öldürüldü

Nazımiye ilçesi kırsalında 9 Temmuz’da etkisiz hale getirilen teröristin de gri kategoride yer alan "Mervan" kod adlı Yunus Dalgın olduğu tespit edildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Pülümür ilçesi Akdik köyünde 30 Temmuz'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 4 milyon lira ödülle aranan, “kırmızı" kategorideki sözde Dersim saha sorumlusu "Çetin Kombat" kod adlı Musa Çetiner olduğu belirlendi.

Tunceli’de 11 Ağustos’ta düzenlenen operasyonda "kırmızı" kategoride bulunan İbrahim Çoban, etkisiz hale getirildi. Birçok terör olayının planlayıcısı olan terörist Çoban'ın, Tunceli'de 6 öğretmen ve 2 güvenlik korucusu ile Tokat'ta 7 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi olaylarına karıştığı belirlendi.

Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen sözde Erzurum eyalet sorumlusu "Roni-Munzur" kod adlı Mahmut Laçin'in daha önce etkisizleştirilen aynı görevdeki "Panzer Kemal" kod adlı Medeni Sayılgan'ın yerine getirildiği öğrenildi.

Tunceli’de 14 Ağustos’taki operasyonda etkisiz hale getirilen 7 teröristten ikisinin turuncu kategorideki terörist Ömer Duran ve Pınar Yıldırım olduğu anlaşıldı.

Ağrı Dağı teröristlere dar edildi

Terör örgütü YPG/PKK'nın Tunceli'den Karadeniz ve doğu bölgelerine eleman göndermek için güzergah olarak kullandığı Erzurum'da da 9 aylık süreçte 7 terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Şehrin Karayazı ilçesinde 2 Mart’ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin terör örgütü PKK'nın sözde Karayazı-Eleşkirt grup sorumlusu olan "Adil" kod adlı Tarık Şen olduğu belirlendi.

Teröristlerin sığınak ve barınak olarak kullandığı Ağrı bölgesinde de 9 aylık süreçte aralarında sözde alan sorumlusunun da bulunduğu 31 terörist etkisizleştirildi.

Ağrı Dağı'nda 7 Nisan'da düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen 3 teröristten birinin, mavi kategoride yer alan örgütün sözde Ağrı Dağı alan sorumlusu Osman Özel olduğu saptandı.

Aynı bölgede 10 Nisan’da yürütülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen 16 terörist arasında yer alan ve 23 ayrı terör eyleminden aranan Yusuf Şek'in, terör örgütü PKK'nın sözde Serhat eyaleti genel sorumlusu olduğu ve kırmızı kategoride bulunduğu ortaya çıktı.

Söz konusu operasyonda etkisizleştirilen teröristlerden birinin terör örgütü PYD'nin sözde Kobani genel sorumlusu iken PKK/KCK terör örgütü üst yönetimince sözde Erzurum eyaleti genel sorumlusu olarak görevlendirilen Suriye uyruklu Sultan Mahmut, bir diğerinin de örgütün sözde Serhat eyaleti kadın yapılanması genel sorumlusu Seyran Çomak olduğu belirtildi.

Örgütün yurt içindeki en aktif sorumlularından Şek, Mahmut ve Çomak'ın etkisiz hale getirilmesiyle örgütün Ağrı Dağı'ndaki yapılanmasına büyük darbe vuruldu.

Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran terörist de öldürüldü

Aynı süreçte terör örgütüne yönelik Kars'taki operasyonlarda 18, Erzincan'da ise 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 22 Mayıs’taki hava harekatında 12 terörist, F-16 savaş uçaklarınca etkisiz hale getirildi.

Bu operasyonda etkisiz hale getirilen teröristler arasında 26 Ağustos 2016'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldırı düzenleyen ve Jandarma Er Fatih Çaybașı'yı şehit eden gruptaki "Felat" kod isimli Behçet Arvas, 21 Eylül 2016'da Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğüne saldırı gerçekleştiren ve çoban Mikail Gülderen'in öldürülmesi olayına karışan "Rızgar Begiri" kod adlı Şaban Karagülle ile 30 Ağustos 2015'te Kümbetli Jandarma Karakol Komutanlığına yönelik saldırıyı yapan gruptan "Rojger Karayazı" kod isimli Nesim Aktan'ın olduğu belirlendi.

Van, Bitlis, Muş, Hakkari ve Bingöl'de 154 terörist etkisizleştirildi

Güvenlik güçleri, teröristlerin yurt içine sızmak ve bölgeye yayılarak eylem yapmak için kullandığı Van, Muş, Hakkari, Bitlis ve Bingöl'de de başarılı operasyonlar düzenleyerek aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 154 teröristi etkisiz hale getirdi.

Irak'ın kuzeyinde MİT ve TSK'nın müşterek operasyonu sonucu Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride bulunan PKK'nın elebaşılarından sözde KCK yürütme konseyi üyesi "Mam Zeki Şengali" kod adlı İsmail Özden etkisiz hale getirildi.

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Koçyiğit köyü bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda aralarında kırmızı kategoride bulunan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Garzan eyaleti sorumlusu Sefer Açar'ın (Welat Gever) da bulunduğu 10 terörist etkisizleştirildi.

Açar'ın, 27 Kasım 1998'de Irak'ın kuzeyindeki operasyon esnasında "Skorsky" tipi jandarma helikopterinin terör örgütü PKK tarafından düşürülmesi sonucu 15 şehidin verildiği terör saldırısının faili olduğu belirlendi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyakalar bölgesindeki operasyonda, kırmızı listedeki terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlusu "Bager Andok" kod adlı Fatih Özden de ölü ele geçirildi.

Bingöl'de 9 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda biri sağ 17 terörist etkisizleştirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "Terörden Arananlar Listesi"nde "mavi" kategoride yer alan bölge sorumlularından "Dicle Zafer" kod adlı Raife Elmas olduğu tespit edildi.

Sözde alan ve bölge sorumluları bir bir öldürüldü

Hakkari'de güvenlik güçlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgesinde tespit edilen teröristlere yönelik operasyonda Şemdinli ilçesindeki vatandaşlar üzerinde baskı kuran, gri kategoride yer alan sözde "sorumlu" düzeydeki "Hamza" kod adlı Ahmet Taşçı ile 5 terörist, silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçlerince Hakkari-Çukurca karayoluna el yapımı patlayıcı döşerken etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri kategorideki sözde Çukurca Kazan Vadisi sorumlusu "Brüks Belati" kod adlı Ömer Erdemir olduğu tespit edildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalında 26 Ağustos'taki operasyonda PKK'lı teröristler "Poyraz Agir" kod adlı Mehmet Şirin Özen (35) ve "Adil Havar" kod isimli Aykut Özkur (29) silah ve teçhizatlarıyla etkisiz hale getirildi. "Poyraz Agir" kod adlı teröristin gri kategoride bulunduğu bildirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı kadın teröristten birinin gri kategoride aranan sözde "Amed Eyaleti Beşli Yürütmede görevli YJA-Star" sorumlusu "Sema" kod isimli Zühre Yariç, aynı kentin Aşağıköy bölgesinde SİHA ile etkisiz hale getirilen 4 teröristlerden birinin de gri kategorideki "Şervan Çevlik" kod adlı Fırat Dağdelen olduğu saptandı.

Hakkari'deki merkeze bağlı Kaymaklı ve Ördekli köyleri bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı timlerince gerçekleştirilen operasyonda terör örgütünün sözde Ördekli bölge sorumlusu "Şahan" kod adlı Menderes Demir'in de aralarında bulunduğu 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütünün en büyük cephaneliklerinden biri bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda örgütün en büyük cephaneliklerinden biri ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin Doğu Anadolu Bölgesi'nde vatandaşların desteğiyle yürüttüğü başarılı operasyonlarla bölgede teröristlerin eylemleri bitme noktasına geldi.