Terör örgütü PKK’nın 'drone üssü'nün Mahmur’da olduğu tespit edildi

Türkiye'nin kendi imkânlarıyla ürettiği İHA (İnsansız Hava Aracı) ve SİHA'larla (Silahlı İnsansız Hava Aracı) yürütülen operasyonlarda büyük kayıp veren terör örgütü PKK'nın Mahmur Kampı'nda gizli bir drone merkezi kurduğu bilgilerine ulaşıldı. Örgüt, terör yuvası Mahmur'da teröristlere gizlice dron eğitimi veriyor. Örgütün bu tür bir eğitimi, ancak DEAŞ'a karşı mücadele adı altında kurulan Batılı koalisyon ülkelerinin gizli servisi ve özel kuvvetler unsurları vasıtasıyla alabileceği değerlendiriliyor.

Elde edilen, Emniyet raporuna göre 10 Kasım günü Şırnak'ta düşen drone'lar GPS destekli ve bomba tertibatlıydı. Uçaklar tekerleksiz, tek kullanımlık ve otomatik olarak hedefe yönlendirilebiliyor.

İNTİHAR DRONELARI

Bu tür maket uçaklara tek kullanımlık 'intihar drone'ları deniliyor. Yakın geçmişte Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Madura bu tür uçaklardan biri ile düzenlenen saldırıdan son anda kurtulmuştu. Emniyet'in hazırladığı gizli raporda şu kritik bilgiler yer alıyor: "Strafor malzemeden el yapımı imal ediliyor. Planör tipi gövdeye sahip ve GPS desteği bulunuyor. Tekerleksiz ve tek kullanımlık. SD-Kart ve USB üzerinden koordinat yüklenerek hedefe yönlendiriliyor. Bazılarının oto pilot özelliği bulunuyor. Uçuş menzilleri yaklaşık 20 ila 50 km. 2-3 saat uçabiliyorlar. 3 kilogram ağırlığındalar ve 1 ile 2.5 kilogram arası yük taşıyabiliyorlar. Toplam kanat uzunluğunun 172, gövde uzunluğu 108 santimetre. Şırnak'ta Valilik bahçesine düşen model uçağın üzerinde yaklaşık 450 gr ağırlığında elektrikli fünye tertibatlı plastik patlayıcı bulundu. Uçağın Şırnak kırsal alanından (Cudi Dağı) ya da Kuzey Irak bölgesinden PKK terör örgütü mensuplarınca kumanda edilerek yönlendirilmiş olabileceğinin değerlendiriliyor. ASELSAN'ın yapmış olduğu tespitlere göre ise uçak Şırnak'a 45 kilometre mesafede bulunan Kuzey Irak'ın Zaho şehrinin güneyinde bir noktadan koordinat girilerek gönderilmiş. Benzer model uçakların 2016 yılında DEAŞ terör örgütü tarafından Irak rejimine karşı Bağdat'ta kullanıldı.

10 Kasım törenlerini kana bulamak isteyen terör örgütü PKK'nın bombalı maket uçağı Şırnak Valiliği merdivenlerine düşmüştü.

BAŞARISIZ SEKİZ SALDIRI GİRİŞİMİ

Terör örgütü PKK, Şırnak Valiliği bahçesindeki 10 Kasım töreni sırasında saldırı düzenlemeye çalıştı. Tören bittikten sonra saat 09.15'te merdivenlere 1 adet drone düşmüştü. Telsizden aldığı sinyal, jammer (sinyal kesici) tarafından kesildiği için drone üzerine monte edilmiş C-3 tipi bomba patlamamıştı.

Saat 09.05'te ise Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı kışlasına 2, Kayatepe Üs bölgesi yakınlarında 1 drone TSK tarafından düşürülmüştü. Aynı saatlerde Aydoğdu Üs bölgesine 1, üs bölgesinin güneyine 1, Kasrak Vadisi bölgesine 1, Silopi Üçağaç köyü Şemelgan mezrasında boş alana 1 adet model uçak düşmüştü. İki adet drone ise Silopi ilçesi askeri sorumluluk bölgesinde bulunan Şehit Mesut Hudut bölüğü yakınlarına 2 adet plastik patlayıcı bırakarak geri Irak yönüne dönmüştü. Bu sekiz başarısız saldırı girişiminde dronelardan ele geçirilen 7 tanesininin üzerinde iki adet lazer sensör tertibatı olduğu, her birinin ayrı ayrı kontrol edildiği, elektrikli fünye tertibatlı plastik patlayıcılar olduğu ve çivi ile güçlendirildiği, fakat patlayıcı düzeneklerin infilak etmediği öğrenildi.

(Sabah)