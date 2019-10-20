PKK’nın elinden kurtardı ve evlendirdi Diyarbakır’da oğlu Mehmet Akar’ın (21) terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasına HDP önünde yaptığı oturma eylemiyle engel olan ve çocukları dağa kaçırılan annelerin sembolü haline gelen Hacire Akar, terör örgütünün elinden kurtardığı oğlunun düğününü yaptı.