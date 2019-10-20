PKK’nın elinden kurtardı ve evlendirdi
Diyarbakır’da oğlu Mehmet Akar’ın (21) terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasına HDP önünde yaptığı oturma eylemiyle engel olan ve çocukları dağa kaçırılan annelerin sembolü haline gelen Hacire Akar, terör örgütünün elinden kurtardığı oğlunun düğününü yaptı.
Merkez Sur ilçesine bağlı kırsal Soğanlı mahallesinde yapılan düğünle Kader Akar ile hayatını birleştiren Mehmet Akar’ın bu mutlu gününde İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu yalnız bırakmadı.
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