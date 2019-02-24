Saldırı hazırlığındaki 2 terörist yakalandı
PKK'nın 'eylem timi' yakalandı. Saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 terörist tutuklandı.
Terör örgütü PKK'nın 'eylem timi' yakalandı. Saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 terörist tutuklandı.
Ayrıntılar Geliyor...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.