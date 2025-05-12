PKK'nın fesih kararında ''terör baronu'' engeli! Gecikmenin nedeni belli oldu

Terörsüz Türkiye için kritik bir adım olan PKK'nın kendini feshetme kongresi tamamlandı, ancak karar kamuoyuyla paylaşılmadı. Bunun nedeninin, Kandil'de yapılan toplantıda 3 yöneticinin örgütün feshedilmesi kararına karşı çıkması olduğu dile getirildi.

SİLAHLAR İÇİN ORTAK KOMİTE

Açık kaynaklara göre, örgütün elebaşlarından Murat Karayılan ile Cemil Bayık ve Duran Kalkan liderliğinde iki ayrı grup tarafından kongre düzenlendi. Bayık Öcalan'ın taleplerine mesafeli davranırken, Karayılan ise Öcalan'a tamamen katıldığını kaydetti. Kandil'de yapılan kongreye güvenlik nedeniyle bazı yöneticiler fiziksel değil online katıldı.

Murat Karayılan

Elebaşı Abdullah Öcalan adına bir kişi de kongrede yer aldı, Öcalan'ın raporunu kongreye sundu. Örgütün 3 yöneticisi ise, Öcalan'ın raporunda yer alan fesih ve silah bırakma talebine karşı çıktı. Bu 3 kişinin Öcalan tarafından ikna edilebilmesi için kararın açıklanması ertelendi. Öcalan'ın bu isimleri ikna ettikten sonra kararı açıklayacağı belirtildi. İddialara göre Türkiye, kongrenin güvenliği konusunda garanti verdi. PKK'nin da kongreye saldırı konusunda İran'dan çekindiği, kongrenin yeri ve zamanının, İran'a sızdırılması korkusuyla KYB'den gizlendiği öne sürüldü.

Cemil Bayık

Kandil'deki toplantıda alındığı belirtilen kararlara göre de, PKK'nın yürüttüğü siyasi ve askeri çatışmalar durdurulacak. Sürecin yürütülmesinden PKK Başkanlık Konseyi sorumlu olacak. Silahların teslimi konusunda da ortak komite oluşturulacak.

Duran Kalkan

KANDİL'DE KALAMAYACAKLAR

Örgütün silah bırakmasının ardından PKK'nın tepe isimleri, Kandil'de yeni bir örgüt oluşumuna gitmemeleri için kesinlikle bu bölgede kalmayacak. 150-200 civarındaki üst düzey yöneticinin Norveç, Danimarka ve Güney Afrika'ya gönderileceği belirtiliyor. Bu süreçte, bölgede kalacak az sayıda isim için de Ankara ile Irak Bölgesel Kürt Yönetimi arasında temasların devam etmesi bekleniyor. TSK'nın; örgütün kendini feshetmesi, silahları tamamen bırakması ve örgüt yöneticilerinin ayrılması kesinleşene kadar bölgeden herhangi bir çekilmeye başlaması ise beklenmiyor.