PKK'nın Fransa'daki mevcudiyeti, bu ülkede yaşayan Türkleri rahatsız ediyor

Terör örgütü PKK mensupları ve sempatizanları, yıllardan beri Avrupa Konseyi binasının girişine yaklaşık 100 metre mesafede eylem yapıyor.

Burada terör örgütünü simgeleyen bez parçalarını ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın resmini açan PKK'lıların oturma eylemi 12 yıldır devam ediyor.

Bazen de Avrupa Konseyi oturumlarında Almanya, Belçika, Hollanda gibi diğer Avrupa ülkelerinden veya Fransa'nın başka şehirlerinden gelen yüzlerce terör örgütü mensubu taşkınlık yapıyor ve şiddete başvuruyor.

Geçen yıllarda Avrupa Konseyi veya yakındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi binasına zorla girmeye çalışan çok sayıda PKK'lı daha önce Strazburg polisiyle çatışmaya da girdi. Binalarda hasara yol açan PKK'lılardan bazıları gözaltına alındı. Ancak bugüne kadar bu eylemler nedeniyle ciddi bir ceza alan PKK'lı bulunmuyor.

- TÜRKLER RAHATSIZ



Fransa'daki Türkler de terör örgütünün bu ülkedeki varlığından rahatsız ve huzursuz olduklarını dile getiriyor.

Fransa'da haklar, özgürlükler ve demokrasi alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Uluslararası Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyi (COJEP) Genel Başkanı Ali Gedikoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Terör örgütünün uzantısı olan bu yapının Strazburg'da yıllardır kamuoyunu, özellikle Avrupa Konseyi milletvekillerini, karar alıcıları etkilemekle ilgili yürüttüğü bu kampanyadan rahatsızız. Bu rahatsızlığımızı değişik vesilelerle gündeme getirdik." dedi.

Terör örgütünün Fransa kamuoyuna karşı mağdur olduğu izlenimi yaratmaya çalıştığını belirten Gedikoğlu, kendilerinin de buna karşı kamuoyunu bilgilendirmek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

- DEAŞ VEYA EL KAİDE NEYSE PKK DA O



Gedikoğlu, "Bunun bir terör örgütü olduğunu, nasıl DEAŞ gibi El Kaide gibi terör örgütleri methedilemeyecek, masumlaştırılamayacaksa PKK'nın da masumlaştırılamayacak bir örgüt olduğunu, ülkede sivilleri, masumları öldürdüğüyle ilgili eylemler yaptık." ifadesini kullandı.

PKK'lıların Avrupa Konseyi önündeki eylemi yapmak için valilikten izin almaya ihtiyaç duymadığını aktaran Gedikoğlu, şunları dile getirdi:

"Müracaatı yaptığınız zaman diyorlar ki 'Kaldırımlar, eylem yapılan yerler belediyeye ait yerler.' Belediye de bununla ilgili girişimde bulunmuyor ve bunlar devam ediyor. Yani valiliğe gittiğiniz zaman belediyeye atıyor, belediye gittiğiniz zaman valiliğe atıyor. Bu çalışmalar himaye gördüğü için de varlığını devam ettiriyor."

- "TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FAALİYETLERİ AVRUPA'DA YASAKLANMALI"



Fransa'da yaşayan Türkler, Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütleri listesinde yer alan PKK'nın her türlü faaliyetinin Avrupa'nın her yerinde yasaklanması gerektiğini vurguluyor.

İnsan hakları alanında faaliyet gösteren Strazburg merkezli sivil toplum kuruluşu Irkçılık ve İslamofobi İzleme Örgütü (ORIW) Basın Sözcüsü Gürhan Ay da bu konunun altını çizenlerden.

Strazburg'da valilik ve belediye nezdinde konuyu defalarca gündeme getirmelerine rağmen bir sonuç alamadıklarından yakınan Ay, "Bu Avrupa'nın maalesef ve iki yüzlü ve iki tutumlu davranışının yansıması. Buna itiraz eden birçok yaklaşımımız oldu. Fakat gerek yerel yönetimler olsun gerekse de valilik bununla alakalı herhangi bir önlem almak istemiyorlar. Aslında topu birbirlerinin arasında getirip götürüyorlar." dedi.

Ay, "Yayınladığımız yıllık insan hakları raporlarında bunlara da bunlara değiniyoruz. Bununla alakalı farklı çalışmalar, projeler de yapıyoruz. Fakat kulaklar tıkanıyor, gözler kapanıyor." diye konuştu.

- TERÖR ÖRGÜTÜ MAĞDUR GÖRÜNTÜSÜ VERMEYE ÇALIŞIYOR



Yıllardır Fransa'da gazetecilik yapan Zekeriya Şahin ise terör örgütünün Strazburg'daki faaliyetlerini yıllardır yakından bildiklerini, PKK söz konusu olduğunda Avrupa ülkelerinin çifte standart uyguladığını söyledi.

"Bir yandan terör örgütü olduğunu söylüyorlar, bir yandan Türkiye'yi bu konuda desteklediklerini ifade ediyorlar. Fakat diğer yandan da buraya izin veriyorlar." diyen Şahin, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin de uzun yıllardır Fransa devleti nezdinde konuyu yakından takip ettiğini, her fırsatta gündeme getirdiğini belirtti.

Şahin, PKK'lıların masum ve mağdur bir örgüt görüntüsü vermeye çalıştığını ifade ederek "Aslında öyle olmadığını anlatıyoruz. Dilimizin döndüğü kadarıyla burada takip ediyoruz." dedi.

- STRAZBURG VE AVRUPA KONSEYİ SESSİZ



AA muhabirleri, Fransa'nın Strazburg kenti valiliğine konuyla ilgili sorduğu sorulara yanıt alamadı.

Valilik yetkilileri, AA'nın sorularına 5 gün içinde cevap vereceklerini belirtmelerine rağmen soruları karşılıksız bıraktı.

Aynı şekilde Avrupa Konseyi de AA'nın sorularına yanıt vermemeyi tercih etti.