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Teslim olan terörist: PKK'nın elebaşısı yaralı kadın teröriste tecavüz etti

Güvenlik güçlerine teslim olan bir terörist, güvenlik güçlerinin yaptığı bir operasyonda yaralanan kadın teröriste sözde elebaşının tecavüz ettiğini söyledi.

  • İHA
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Güvenlik güçlerine teslim olan H.A. kod adlı terörist, ifadesinde içinde bulunduğu terörist grubun güvenlik güçlerinin yaptığı bir operasyonda çok kayıp verdiğini ve birkaç örgüt mensubunun yaralandığını, kendisinin ise yara almadan kurtulduğunu belirtti. Yaralananlar arasında D. kod adlı bir kadın teröristin de bulunduğunu söyleyen terörist, soğuktan korunmak için geceyi geçirdikleri mağarada donmamak için birbirlerine temas halinde yattıklarını, sözde elebaşının yaralı kadın teröriste bu esnada tecavüz ettiğine bizzat şahit olduğunu, kadın teröristin karşı bile koyamadığını kaydetti. H.A. kod adlı terörist, örgütte kadınların satılık bir köle gibi olduğunu, sözde elebaşlarının kadın örgüt mensuplarını istedikleri gibi kullandıklarını aktardı. Terörist, özellikle kırsal kesimde destek bulabilmek için genç kızlara hitaben “bacılarımız” ya da “kardeşlerimiz” söylemlerinin aslında sadece yöre halkını kandırmak için kullanılan kurnazca yöntemlerden biri olduğunu ifade etti. 

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