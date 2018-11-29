Çocuklarıyla tehdit edip tecavüz etmeye kalkışmış

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde eli kanlı örgüt PKK'ya ülke genelinde ağır darbe vurulurken, örgütün kirli yüzü de açılan soruşturmalar ve alınan ifadelerle ortaya çıkıyor.

PKK'nın elebaşılarının, çocuk yaşta kaçırılıp eline silah tutuşturulan kızlara örgüt kamplarında tecavüz ettiği, direnen kızların infaz edildiği, çocuklardan bazılarının ise olayın travmasını atlatamayarak intihara teşebbüs ettiği, güvenlik güçlerince yakalanan ya da teslim olan örgüt mensuplarının ifadelerine yansıyor.

PKK'lı terörist, anneyi çocuklarıyla tehdit etmiş

Polisin düzenlediği bir operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı bir teröristin, evinde barındığı kişinin eşine tehditle tecavüz girişiminde bulunması, kadının ifadesine yansıdı. Kadının ifadesi, terör örgütünün iğrenç yüzünü bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

PKK'lı teröristin, zaman zaman kocasını bir bahane uydurarak evden gönderdiğini belirten kadın, ifadesinde şunları anlattı:

"Bizim eve geldikten sonra iki hafta geçmişti. Bir gün eşimi bir bahaneyle evden yollamıştı. Ben neden ve nasıl yolladığını bilmiyorum. Bu sırada ben de çocukları uyutmuştum. Bunun da yatağını sermiştim, ben odaya girerek kumandayı kendisinden alarak televizyonu açacağım sırada bana doğru geldi, sarılıp, öpmeye çalıştı ama kendisine tepki gösterdim. 'Ne yapıyorsun, kesinlikle olmaz, eşim görürse kötü olur' diyerek direnmeye çalışınca bana belinde sarılı olan bombaları ve ucunda susturucu olan silahını göstererek, 'sesin çıkmasın, bak seni de öldürürüm, çocuklarını da öldürürüm.' diyerek tehdit etti."

Tecavüz girişimlerinin birçok kez tekrarladığını ifade eden kadın, teröristin evlerinde kaldığı süre zarfında aile huzurunun bozulduğunu, eşiyle boşanma aşamasına geldiklerini belirtti.

Teröristi evlerinde barındırdıkları için gözaltına alınan çiftten kocanın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı, kadının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.