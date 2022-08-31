İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2022 Çarşamba / 3 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1975
  • EURO
    18,2184
  • ALTIN
    1007.35
  • BIST100
    3187.78
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • PKK'nın inleri yerle bir edildi, çok sayıda silah ele geçirildi
Güncel

PKK'nın inleri yerle bir edildi, çok sayıda silah ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt ile Van Çaldıran arasında bulunan ve 2 hafta önce terörden temizlenen Tendürek Dağı'nda PKK terör örgütüne ait çok sayıda silah ele geçirildiğini duyurdu.

DHA31 Ağustos 2022 Çarşamba 10:33 - Güncelleme:
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Van İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde jandarma özel harekat ve jandarma komando timleri tarafından gerçekleştirilen 'Eren Abluka-35 Operasyonu' kapsamında, PKK terör örgütünün cephanelik olarak kullandığı 3 mağara ve sığınak tespit edildi. Mağarada yapılan aramada; 2 adet PKMS makineli tüfek, 317 fişek, 15 el bombası, 6 bomba atar mühimmatı, 7 roketatar mühimmatı, 1 comet el roketi, 9 adet AK-47 şarjörü, 4 adet AK-47 dipçiği, 2 adet HK-33 şarjörü, 2 adet PKMS mayon ve mayon kutusu, 3 el yapımı patlayıcı, 80 elektrikli fünye, 1 gündüz görüş dürbünü, 23 el telsizi, 8 araç telsizi, 6 telsiz mikrofonuyla çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.