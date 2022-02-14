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PKK'nın kaçırdığı ablasına 'teslim ol' çağrısı

Diyarbakır'da HDP il binası önünde 8 yıl önce 18 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ablası Ayşe için evlat nöbeti tutan Bilal Aktaş, 'Devletimiz güçlü, iyi bir devlettir. Size ceza vermeyecektir. Burada seni bekliyoruz' dedi.

DHA14 Şubat 2022 Pazartesi 12:06 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 12:06
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Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetine başladı. 896 gündür sürdürülen nöbette; şu ana kadar 34 aile çocuklarına kavuştu.

Hakkari'den gelip, 2014 yılında dağa kaçırılan ablası Ayşe için evlat nöbeti tutan Bilal Aktaş, ona 'teslim ol' çağrısında bulundu. Aktaş, "Ablam için Hakkari Şemdinli'den bu eylem için geldim. Ablam Ayşe 2014'te HDP- PKK tarafından dağa kaçırıldı. Buradan ablama sesleniyorum. Eğer beni görüyor veya duyuyorsan, annemiz hastadır seni bekliyor. Çık gel, seni çok özledik. Orası senin yerin değil, devletimiz güçlü, iyi bir devlettir. Size ceza vermeyecektir. Burada seni bekliyoruz" dedi.

  • diyarbakır anneleri

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