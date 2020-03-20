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PKK'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey sorumlularından Halide Tarı etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK'nın Kandil'deki operasyonuyla PKK'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey sorumlularından Halide Tarı etkisiz hale getirildi.

AA20 Mart 2020 Cuma 14:18 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 15:00
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK kadın yapılanmasının sözde en üst karar organı KJK yönetim konseyi üyesi Ayten Amed kod adlı Halide Tarı, MİT ve TSK’nın ortak çalışması sonucu 9 Mart'ta Kandil'de gerçekleştirilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

"Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan aranan Tarı'nın bölücü terör örgütüne 1990'lı yıllarda katıldığı, 2016'da ise Kandil'deki, örgütün hareketli birliklerinin denetimi ve koordinasyonunu yürüttüğü öğrenildi.

Terörist Tarı'nın 2017’de sözde KJK yönetim konseyi üyeliğine getirildiği, aynı dönemde PKK/KCK'nın Kandil alan yönetiminde, Ali Kıçi kod adlı terörist Ebuzeyid Sakcak ile sorumlu düzeyde yer aldığı belirtildi.

Tarı'nın 2018'den itibaren PKK’nın etkili olduğu bölgelerde yaşayan sivil halkın örgütlendirilmesi faaliyetlerinden sorumlu olduğu, PKK/KCK eş başkanları Cuma kod adlı Cemil Bayık ve Beşe Hozat kod adlı Hülya Oran'ın özel yazışmalarının tercümesini yaptığı, onlarla yakın ilişki içinde olduğu öğrenildi.

Güvenlik kaynakları, örgütün "güvenli bölge" olarak nitelediği Kandil'e yönelik başarılı operasyonların, özellikle PKK'ya yeni katılan örgüt mensuplarında büyük moral bozukluğu oluşturduğuna işaret etti.

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