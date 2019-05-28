PKK’nın kalbine büyük pençe

TERÖRİSTLERİN KORKULU RÜYASI KOMANDOLAR HAKURK’A İLERLİYOR

Bakan Akar’ın bizzat yönettiği TSK’nın en seçkin birliklerinin sızma harekatı gerçekleştirdiği ‘Pençe’ operasyonu başladı. Yerli ve milli SİHA’lar ile ATAK helikopterlerinin de destek verdiği harekâtta Hakurk’u Türk jetleri ateş altına aldı. Komandolar belirlenen hedefleri başarıyla imha etti. Mehmetçiğin ilerleyişinin sürdüğü öğrenildi.

ürk Silahlı Kuvvetleri yurt içi ve dışındaki başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Önceki gün 20.00’de başlayan Pençe Operasyon Planı kapsamında Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarına harekât düzenlendi. Gün içerisinde topçu bataryalarından yapılan atışlar ve düzenlenen hava harekâtının ardından akşam da bölgeye özel eğitimli komandolar sevk edildi. Çeşitli kentlerdeki ana jet üs komutanlıklarından kalkan 10’dan fazla savaş uçağı, belirlenen hedeflere bomba yağdırdı. Hava harekatında tanker uçaklar da görev aldı. Terör örgütü PKK’nın ikmal ve lojistik üssü olarak kullandığı Hakurk ablukaya alındı.

AKAR BİZZAT YÖNETTİ

Yerli ve milli İHA, SİHA, ATAK helikopterleri, silah ve mühimmatların yanı sıra F-16 savaş uçaklarının da destek verdiği teröristlerin korkulu rüyası komandolar Irak’ın kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon başlattı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları operasyonu, gece süresince Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk ve idare etti. Mehmetçiğin terör yuvalarını dağıttığı operasyon adım adım şöyle gelişti: Aralarında Fırtına obüslerinin de bulunduğu ateş destek vasıtaları teröristlerin bulunduğu hedefleri dövdü.

12’DEN TAM İSABET

Atışlarla mağara, sığınak, barınak ve mühimmat depoları tam isabetle vuruldu. Top atışlarının ardından bölgeye savaş uçakları sevk edildi. Çeşitli ana jet üs komutanlıklarından kalkan yaklaşık 10 savaş uçağı, belirlenen hedefleri ateş altına aldı. Hava harekâtında tanker uçaklar da görev alırken, operasyon SİHA ve İHA’larla da desteklendi. Saat 20.00’yi gösterdiğinde ise kara harekatı için düğmeye basıldı. Özel eğitimli komandolar, helikopterle belirlenen güvenli alanlara indirildi. Gece harekat yapacak şekilde donanıma sahip uzman erbaşlardan oluşan komandolar, hedeflerin imhasına yönelik sızma harekatı gerçekleştirdi. ATAK helikopterlerinin de görev aldığı harekatın başarıyla devam ettiği bildirildi.

Başkomutan başarı diledi