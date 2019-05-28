PKK’nın kalbine büyük pençe
Mehmetçik terör örgütü PKK’nın önemli üslerinden Hakurk’a hava destekli ‘Pençe’ harekatı başlattı. Kandil’in ikmal ve lojistik üssü Hakurk’taki terör mevzileri obüs ve jetlerle ateş altına alındı, ardından komandolarımız bölgeye indirildi.
TERÖRİSTLERİN KORKULU RÜYASI KOMANDOLAR HAKURK’A İLERLİYOR
Bakan Akar’ın bizzat yönettiği TSK’nın en seçkin birliklerinin sızma harekatı gerçekleştirdiği ‘Pençe’ operasyonu başladı. Yerli ve milli SİHA’lar ile ATAK helikopterlerinin de destek verdiği harekâtta Hakurk’u Türk jetleri ateş altına aldı. Komandolar belirlenen hedefleri başarıyla imha etti. Mehmetçiğin ilerleyişinin sürdüğü öğrenildi.
ürk Silahlı Kuvvetleri yurt içi ve dışındaki başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Önceki gün 20.00’de başlayan Pençe Operasyon Planı kapsamında Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarına harekât düzenlendi. Gün içerisinde topçu bataryalarından yapılan atışlar ve düzenlenen hava harekâtının ardından akşam da bölgeye özel eğitimli komandolar sevk edildi. Çeşitli kentlerdeki ana jet üs komutanlıklarından kalkan 10’dan fazla savaş uçağı, belirlenen hedeflere bomba yağdırdı. Hava harekatında tanker uçaklar da görev aldı. Terör örgütü PKK’nın ikmal ve lojistik üssü olarak kullandığı Hakurk ablukaya alındı.
AKAR BİZZAT YÖNETTİ
Yerli ve milli İHA, SİHA, ATAK helikopterleri, silah ve mühimmatların yanı sıra F-16 savaş uçaklarının da destek verdiği teröristlerin korkulu rüyası komandolar Irak’ın kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon başlattı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları operasyonu, gece süresince Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk ve idare etti. Mehmetçiğin terör yuvalarını dağıttığı operasyon adım adım şöyle gelişti: Aralarında Fırtına obüslerinin de bulunduğu ateş destek vasıtaları teröristlerin bulunduğu hedefleri dövdü.
12’DEN TAM İSABET
Atışlarla mağara, sığınak, barınak ve mühimmat depoları tam isabetle vuruldu. Top atışlarının ardından bölgeye savaş uçakları sevk edildi. Çeşitli ana jet üs komutanlıklarından kalkan yaklaşık 10 savaş uçağı, belirlenen hedefleri ateş altına aldı. Hava harekâtında tanker uçaklar da görev alırken, operasyon SİHA ve İHA’larla da desteklendi. Saat 20.00’yi gösterdiğinde ise kara harekatı için düğmeye basıldı. Özel eğitimli komandolar, helikopterle belirlenen güvenli alanlara indirildi. Gece harekat yapacak şekilde donanıma sahip uzman erbaşlardan oluşan komandolar, hedeflerin imhasına yönelik sızma harekatı gerçekleştirdi. ATAK helikopterlerinin de görev aldığı harekatın başarıyla devam ettiği bildirildi.
Başkomutan başarı diledi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara yönelik ‘Pençe Operasyon Planı’nda görev alan Mehmetçiklere başarılar diledi. Başkan Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara yönelik yürütülen ‘Pençe Operasyon Planı’ dolayısıyla, Twitter hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, yaptığı paylaşımda “Terör örgütü PKK’ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum. Dualarımız sizlerle. Allah yar ve yardımcınız olsun” ifadelerini kullandı.
Komando tugayları bölgeye sevk edildi
Milli Savunma Bakanlığı’ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada “Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, 27 Mayıs 2019 öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 20.00’de Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla bir harekât başlatılmıştır. Operasyon, ATAK helikopterlerimizin de desteğinde planlandığı şekilde devam etmektedir.
EYP’LER İMHA EDİLDİ
Pençe Operasyon Planı kapsamında hava hücum harekatıyla Irak’ın kuzeyine inen komando birlikleri, teröristlerin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) etkisiz hale getiriyor” ifadelerine yer verildi.
Komandolar teröristlerin inlerine girdi
Altınbaş Ü Hakurk bölgesine indirilen komandolar, terör inlerine girdi. Pençe Harekatı’nda PKK’lı teröristlere ait 8 bölmeli sığınakta EYP malzemeleri, tuzaklı EYP’ler, roket mühimmatları ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmat ve malzemeler imha edildi. Öte yandan harekat kapsamında, PKK’lı teröristlere ait 5 mağara ve sığınakta 400 metre EYP yapımında kullanılan kablo, binden fazla doçka uçaksavar mermisi, çeşitli çapta11 havan mühimmatı ile çok miktarda yaşam malzemesi de imha edildi.
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