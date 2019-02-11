İçişleri Bakanlığı: Son 2 ayda gerçekleştirilen 10 bin 659 operasyonda 72 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı'nda yapılan açıklamaya göre, 16 Aralık 2018-05 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen 10 bin 659 operasyonda 72 terörist etkisiz hale getirildi.
- DHA
16 Aralık 2018-05 Şubat tarihleri arasında, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terör örgütünün barınma alanlarına yönelik düzenlenen 10 bin 659 operasyonda, 72 terörist etkisiz hale getirilirken çok sayıda sığınak da imha edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.