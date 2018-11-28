PKK'nın kuruluş gününde, İzmir'de saldırı hazırlığındaki şüpheliler yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü PKK'nın 27 Kasım kuruluşu sebebiyle, İzmir'de eylem yapmak hazırlığında olan 5 şüpheliyi tespit etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nıdan alınan talimat doğrultusunda, dün gece saatlerinde, özel hareket polislerinin de desteklediği operasyonda İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 şüpheliyi yakalandı. Şüphelilerin yapılan kontrolünde daha önceden birçok Kez PKK terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri tespit edilirken, bir şahsın da PKK kırsal alanda faaliyet gösterdiği ve İzmir'e geldiği tespit edildi. Şahısların yakalanması sırasında yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümana el konuldu. Öte yandan İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 26 Kasım'da PKK terör örgütüne yapılan operasyonda toplamda 28 şüpheli yakalandığı, terör örgütü PKK'nın İzmir şehir yapılanmasına yönelik operasyonların devam ettiği bildirildi.

(Muammer Başkan)