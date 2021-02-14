PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine başlandı

DHA 14 Şubat 2021 Pazar 11:32 - Güncelleme: 14 Şubat 2021 Pazar 12:08

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesindeki teröristlere ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekatı'nın sevk ve idare edildiği sınır hattındaki Harekat Merkezi'ne gitti. Bakan Akar, harekat kapsamında bir mağarada PKK'lı teröristlerce 13 kişinin şehit edildiğini açıkladı. Bakan Akar'ın açıklamasının ardından şehit edilen vatandaşların cenazeleri askeri helikopter ile Malatya'ya getirildi. Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na getirilen 13 kişinin kimlik tespitine başlandı.

Yapılacak inceleme sonrası kimliklerinin belirlenmesi hedeflenen şehit vatandaşların cenazelerinin bulunduğu Adli Tıp Kurumu çevresinde polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alındı.