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PKK'nın şehit ettiği Necmettin öğretmen görev yapıp isminin verildiği okulda anıldı

Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırılarak şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, görev yapıp isminin verildiği okulda anıldı. Öğrenciler, unutamadıkları Necmettin öğretmeni çok sevdiklerini anlattı.

DHA24 Kasım 2021 Çarşamba 09:46 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 09:46
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Çiftçibaşı Mahallesi'ndeki ilkokulda öğretmenlik yapan Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırılarak şehit edildi. Yılmaz'ın ismi daha sonra görev yaptığı Çiftçibaşı Mahallesi'ndeki ilk ve ortaokula verildi.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde isminin yaşatıldığı okulda eğitim gören öğrenciler, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz için anma programı düzenledi. Necmettin öğretmenin fotoğrafını koydukları masasının etrafına gül bırakan öğrenciler, sınıf tahtasına '24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun, Necmettin öğretmenimiz' yazdı.

'NECMETTİN ÖĞRETMEN GİBİ OLMAK İÇİN ÇABALIYORUM'

Okulda görev yapan öğretmenlerinden Zeynep Kaya, "Buraya atandığım günden bu yana sürekli öğrencilerinden şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ı dinliyorum. Öğrencilerim, Necmettin öğretmenin yaptıkları aktiviteleri ve onun çok iyi olduğunu anlatıyor. Bunları duyunca gururlanıyorum ve Necmettin öğretmen gibi olmak için çabalıyorum" dedi.

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