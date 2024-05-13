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  • PKK'nın sözde konsey yöneticilerinden Sedat Aksu öldürüldü
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PKK'nın sözde konsey yöneticilerinden Sedat Aksu öldürüldü

Terör örgütü PKK/KCK-HPG sözde konsey yöneticilerinden 'Şevger Çiya' kod adlı Sedat Aksu, MİT'in Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.

AA13 Mayıs 2024 Pazartesi 09:58 - Güncelleme:
PKK'nın sözde konsey yöneticilerinden Sedat Aksu öldürüldü
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Irak'ın Gara bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Sedat Aksu'nun, terör örgütünün sözde konsey yöneticisi olduğu belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Şevger Çiya kod adlı terörist Aksu'nun yurt içinde, Suriye ve Irak'ta güvenlik güçlerine yönelik terör eylemlerinin talimatını verdiğini tespit etti.

Pençe-Kilit harekat bölgesinde eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat tedarik eden terörist Aksu, beraberindeki teröristlerle Gara'da etkisiz hale getirildi.

Örgüt içinde 1998'den bu yana yer aldığı belirlenen teröristin, Irak'ta örgütün sözde yöneticisi olarak faaliyet gösterdiği öğrenildi.

  • Sedat Aksu

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