İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Aralık 2024 Pazar / 14 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9739
  • EURO
    36,742
  • ALTIN
    2975.32
  • BIST100
    10125.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • PKK/PYD propagandası devre dışı kaldı! ''Suriye Kürt milletinden tamamen temizlenecek'' algısı çürütüldü
Güncel

PKK/PYD propagandası devre dışı kaldı! ''Suriye Kürt milletinden tamamen temizlenecek'' algısı çürütüldü

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, terör örgütü PKK/PYD propagandası yapan sosyal medya hesaplarından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Fidan'ın açıklaması olduğu iddiasıyla yapılan paylaşımları yalanladı.

15 Aralık 2024 Pazar 15:50 - Güncelleme:
PKK/PYD propagandası devre dışı kaldı! ''Suriye Kürt milletinden tamamen temizlenecek'' algısı çürütüldü
ABONE OL

DMM, terör örgütü PKK/PYD hesaplarından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a yönelik yapılan algı çalışması çürütüldü. DMM, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Terör örgütü PKK/PYD propagandası yapan sosyal medya hesaplarından, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklaması olduğu iddiasıyla yapılan paylaşımlar dezenformasyondur.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın iddia edildiği gibi bir açıklaması veya ifadesi bulunmamaktadır.

Terör örgütlerinin kamuoyunu provoke etme amaçlı yürüttüğü dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz.

  • pkk pyd
  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • bakan fidan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.