DMM, terör örgütü PKK/PYD hesaplarından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a yönelik yapılan algı çalışması çürütüldü. DMM, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Terör örgütü PKK/PYD propagandası yapan sosyal medya hesaplarından, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklaması olduğu iddiasıyla yapılan paylaşımlar dezenformasyondur.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın iddia edildiği gibi bir açıklaması veya ifadesi bulunmamaktadır.

Terör örgütlerinin kamuoyunu provoke etme amaçlı yürüttüğü dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz.