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PKK/PYD'li teröristten itiraf: ABD'nin çekilme kararı bizi şok etti

Trump'ın askerleri Suriye'den çekme kararı sonrası büyük bir korkuya kapılan terör örgütü PKK/PYD açık açık itirafta bulundu. Terör örgütü PKK/PYD'nin sözde üst düzey yöneticisi 'ABD'nin çekilme kararı bizi şok etti. Büyük korku yaşıyoruz' dedi.

  • Star.com.tr
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Terör örgütü PKK/PYD'de büyük bir korku hakim. ABD Başkanı Trump'ın askerlerini Suriye'den çekeceğini açıklamasından sonra bölgede yalnız kalan PKK/PYD'li teröristler Türkiye'nin başlatacağı askeri harekat karşısında çırpınmaya başladı.

"ABD'DEN SİLAH VE MADDİ DESTEK ALDIK"

Trump'ın kararı sonrası paniğe kapılan terör örgütü PKK/PYD'nin sözde üst yöneticisi korkudan birçok itirafta bulundu. ABD'den 10 yıllık plan kapsamında silah ve maddi destek aldıklarını açıklayan sözde üst düzey terörist, ABD'nin çekilmesini istemediklerini söyledi.

"ABD'NİN KARARI BİZİ ŞOK ETTİ"

PKK/PYD'li terörist, ABD'nin çekilme kararının kendilerini şoke ettiğini söyledi.

AVRUPA VE ARAPLARDAN YARDIM DİLENDİ

ABD'nin çekilmesiyle bölgeden sadece Arap devletlerine bağlı askerlerin kalacağını söyleyen PKK/PYD'li terörist kendilerini Türkiye'ye teslim etmemeleri için Avrupa ve Arap devletlerden yardım dilendi.

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