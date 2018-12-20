PKK/PYD'li teröristten itiraf: ABD'nin çekilme kararı bizi şok etti Trump'ın askerleri Suriye'den çekme kararı sonrası büyük bir korkuya kapılan terör örgütü PKK/PYD açık açık itirafta bulundu. Terör örgütü PKK/PYD'nin sözde üst düzey yöneticisi 'ABD'nin çekilme kararı bizi şok etti. Büyük korku yaşıyoruz' dedi.