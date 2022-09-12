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Güncel

PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

AA12 Eylül 2022 Pazartesi 19:21 - Güncelleme:
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçeye bağlı Kadıköy köyüne operasyon düzenleyen ekipler, arazide yaptıkları aramada 8 RPG-7 anti tank mühimmatı, RPG-7 anti personel mühimmatı, 10 RPG-7 sevk fişeği, el bombası, 60 milimetrelik 3 havan mermisi, el yapımı patlayıcı, 19 biksi mühimmatı ve bu silaha ait 13 mayon, 130 kalaşnikof mühimmatı, akü, 2 top elektrik kablosu ve 40 elektrikli fünye ele geçirdi.

Bölgede operasyon sürüyor.

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