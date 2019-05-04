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PKK'ya ağır darbe! Kararlı mücadele sonuç verdi

Bölücü örgüte karşı gerçekleştirilen etkin ve kararlı mücadele sonuç verdi. 2015 yılından bu yana 223’ü elebaşı, 15 bin 70 hain etkisiz hâle getirildi. PKK’ya katılım ise bu yılın ilk 4 ayında 2’ye kadar düştü.

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Güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları terör örgütü PKK’ya bitme aşamasına getirdi. 2015 yılından bu yana, 7 bin 863’ü yurtdışında olmak üzere 15 bin 70 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. PKK’lı teröristlerin kaçacak yeri kalmadığını belirten kaynaklar, katılım oranının azaldığını, kaçışların ve teslimlerin önemli ölçüde artığını, lojistik destek yönünden teröristlerin büyük ölçüde zorlandıklarını belirtiyor. Örgüt tabanında ciddi huzursuzlukların yaşandığını vurgulayan kaynaklar, ele başlarının buna engel olma kapasitelerini yitirdiğine işaret ediyor.
 
KATILIM SIFIRA İNİYOR
 
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, terör örgütüne katılım sayısında büyük bir düşüş yaşanırken, Doğu ve Güneydoğu’da örgüte destek neredeyse sıfıra indi. Güvenlik kaynakları 2019 yılının PKK’lı teröristler için yıkım yılı olacağını vurguluyor. Eleman bulmada sıkıntı çeken örgütün, sözde üst düzey kadrolarını sahaya sürmek zorunda kaldığı belirtiliyor. İçişleri Bakanlığı verilerine göre örgüte katılım sayısı 2015 yılında 620, 2016’da 536, 2017’de 154, 2018’de 45, bu yıl ilk 4 aylık bölümde ise 2’ye kadar düştü.
 
LİSTE TEMİZLENİYOR
 
850 kişilik İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi’nde bulunan ve başına ödül konulan sözde üst düzey teröristler ise tek tek etkisiz hâle getiriliyor. Bu kapsamda 2015 yılından bu yana 4 milyon lira ödüllü kırmızı listeden 14 terörist, 1 buçuk milyon lira ödüllü Mavi listeden 11 terörist, 1 milyon lira ödüllü Yeşil listeden 25 terörist, 600 bin lira ödülü Turuncu listeden 24 terörist ve 300 bin lira ödüllü Gri listeden 149 terörist etkisiz hâle getirildi. Sadece son bir ayda ise arananlar listesinden 9 terörist silindi.

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