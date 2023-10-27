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PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu

Bitlis kırsalında silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

AA27 Ekim 2023 Cuma 08:59 - Güncelleme:
PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu
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Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, araziye gizlenmiş silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, 26 Ekim'de ilçeye bağlı Süttaşı köyü kırsalına operasyon düzenlendi.

Terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, bu tüfeklere ait 6 şarjör, tüfek mekanizması, 3 bin 517 fişek ve yaşam malzemeleri bulundu.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.

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