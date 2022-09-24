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Güncel

PKK'ya bir darbe daha! İnleri kullanılmaz hale getirildi

Van'da teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaralar imha edildi. Operasyonda, içinde tüp, akü ve yaşam malzemeleri bulunan sığınak ve mağaralar kullanılamaz hale getirildi.

AA24 Eylül 2022 Cumartesi 20:21 - Güncelleme:
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Van'ın Gürpınar ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, içinde tüp, akü ve yaşam malzemeleri bulunan sığınak ve mağaralar kullanılamaz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Gürpınar ilçesi kırsalında dün gerçekleştirilen "Eren-Abluka" operasyonunda tespit edilen sığınak ve mağarada, 2'si büyük 3 tüp, 3 akü, 6 mazot bidonu, kazma ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Mağara ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi, malzemeler yerinde imha edildi.

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