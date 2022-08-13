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  • PKK'ya büyük darbe! Bakan Soylu: Biraz orantısız güç kullandık!
Güncel

PKK'ya büyük darbe! Bakan Soylu: Biraz orantısız güç kullandık!

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka 10 operasyonu kapsamında 2'si yeşil kategoride olmak üzere 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

IHA13 Ağustos 2022 Cumartesi 11:40 - Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eren Abluka 10 operasyonu kapsamında, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ile Ağrı ve Van İl Jandarma Komutanlıkları tarafından 11 Ağustos 2022 günü, Diyadin ilçesi Tendürek Dağı kırsalında müştereken başlatılan, J-SİHA, ANKA, P-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde, JÖH, PÖH, Jandarma Komando timleri ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 2'si yeşil kategoride olmak üzere 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "JÖH-PÖH, Jandarma Komando, Güvenlik Korucu Timleri, SİHA-JİHA-PİHA, F-16. Biraz orantısız güç kullandık. Eren Abluka 10 Operasyonu'nda; 1'i sarı torba, 2 terörist de elde olmak üzere 3 terörist etkisiz. Teröristlerden 2'si yeşil kategori Son çağrımız, teslim olun." dedi.

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