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  • PKK'ya eleman temin eden teröristlere baskın: 6 gözaltı
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PKK'ya eleman temin eden teröristlere baskın: 6 gözaltı

Güvenlik güçleri bölücü terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları titizlikle sürdürüyor. Van merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna eleman temin ettiği değerlendirilen 6 kişi gözaltına alındı.

IHA19 Ekim 2020 Pazartesi 16:27 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 16:27
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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; terör örgütünün sözde dağ kadrosuna eleman temin ettiği değerlendirilen 6 şüpheli şahsa yönelik Van merkezli 5 ilde operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada; “Van, Diyarbakır, Aydın, İzmir, Ağrı illerinde 19 Ekim 2020 tarihinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, ‘PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık etme’ suçundan Ö.C. Diyarbakır’da, E.Ç. ve Y.Z. Van’da, H.Y. Aydın’da, M.K. İzmir’de, A.K. isimli şüpheli de Ağrı’da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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