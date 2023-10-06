PKK'ya ''Kahramanlar'', DEAŞ'a ''Kıskaç''lar darbesi! Lavrion Kampı'nın teröristleri yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde il terörle mücadele şube müdürlüklerince İzmir, Eskişehir, Batman, Hakkari, Mardin, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis, Kilis, Şırnak ve Kocaeli'de bölücü terör örgütü üyelerine karşı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Bölücü terör örgütüne yönelik 11 ilde gerçekleştirilen Kahramanlar Operasyonları kapsamında 75 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Yurt içinde ve sınır ötesinde peşlerini bırakmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

KAHRAMANLAR OPERASYONU'NUN İSTANBUL DETAYLARINA ULAŞILDI



Terör örgütü PKK'ya yönelik Kahramanlar Operasyonu kapsamında İstanbul'da gerçekleştirilen çalışmanın detaylarına ulaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü (BTÖ) üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün Yunanistan'da bulunan Lavrion Kampı'nda eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Ferhat G. ile Hamza A'nın kentte olduğunu tespit etti.

Ayrıca örgütün Suriye kanadı PYD/YPG ile faaliyette bulunduğu 6 yabancı uyruklu zanlının da İstanbul'da olduğu belirlendi.

Çalışmaların ardından 8 ilçede eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'A YÖNELİK "KISKAÇ OPERASYONU"NDA 92 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il terörle mücadele şube müdürlüklerince Aydın, Tekirdağ, Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kilis, Konya, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas ve Yalova'da operasyon düzenlendiğini belirtti.

"DEAŞ'a yönelik 26 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kıskaç Operasyonu'nda 92 şüpheli şahıs yakalandı." ifadelerini kullanan Yerlikaya, operasyonları düzenleyen kahraman polisleri tebrik etti.

Bakan Yerlikaya, terör örgütlerine ve işbirlikçilerine nefes aldırmayacaklarını ifade ederek, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin azim ve kararlılıkla süreceğini kaydetti.