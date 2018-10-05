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PKK'ya maddi destek veren işadamı havalimanında yakalandı

Avusturya'da terör örgütüne finansman faaliyeti yürüttüğü ve örgüte maddi yardım yaptığı gerekçesiyle Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan şahsın üzerinden yaklaşık 180 bin lira çıktı.

  • İHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Avusturya’da terör örgütü adına finansman faaliyeti yürüttüğü, örgüte maddi yardım yapan iş adamı olduğu, KONGRA-Gel eş başkanı R.K ile iletişiminin bulunduğu, MEDNUÇE TV yayınında yer alan örgüte mensup iş adamlarından olduğu tespit edilen H.T.’yi 2 Eylül Salı günü Atatürk Havalimanı’nda gözaltına aldı.

ÜZERİNDEN 180 BİN LİRA ÇIKTI

İstanbul’dan Avusturya’nın başkenti Viyana’ya gitmek için rezervasyon yaptığı tespit edilerek güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan H.T.’nin üzerinden 2 bin 666 dolar, 19 bin 415 euro, 240 frenk, 95 pound ve 10 bin 860 lira tutarında TL ve döviz çıktığı öğrenildi. Şahsın üzerinden toplamda yaklaşık 180 bin lira çıktı.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Emniyet güçlerince yakalanan şahıs, bugün sevk edildiği adliyede yurtdışı yasağı ve 100 bin lira kefaletle serbest bırakıldı.

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