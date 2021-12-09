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  • PKK'ya üst düzey darbe: SİHA nokta atışıyla vurdu! Sürpriz olmayan isimle yan yana
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PKK'ya üst düzey darbe: SİHA nokta atışıyla vurdu! Sürpriz olmayan isimle yan yana

Kuzey Irak'ta, terör örgütü PKK'nın sözde Sincar sorumlusu ‘Dijwar' kod adlı Merwan Bedel isimli terörist SİHA ile düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi. Terörist Merwan Bedel'in HDP'li Feleknaz Uca ile birlikte Sincar'da bir programda birlikte çekilmiş fotoğrafı da ortaya çıktı.

Sabah9 Aralık 2021 Perşembe 07:30 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 08:42
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Terör örgütünün Sincar sorumlusu 'Dijwar' kod adlı Merwan Bedel, MİT ve TSK ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bedel'in bulunduğu araç, SİHA ile nokta atışıyla vuruldu.

Kuzey Irak'ta güvenli bölge oluşturulması amacıyla terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe harekatları devam ederken, örgütün tepe yöneticileri de nokta operasyonlarla birer birer etkisiz hale getiriliyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) uzun süredir takibe aldığı terör örgütünün Sincar sözde Özerk Yönetimi Konseyi Eş Başkanı ve YBŞ sorumlusu 'Dijwar' kod adlı Merwan Bedel'in önceki gün Hanesor köyünde toplantıda olduğu belirlendi.

MİT'in aldığı istihbaratın ardından bölgede görevli Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) havalandı. Bedel ve yanındakilerin köy evi havadan izlenmeye başlandı. Sabah saatlerinde evden çıkan terörist Bedel ve 2 korumasını taşıyan araç hareket etti.

Sabah'ın haberine göre, Araç, sivil yerleşim yerinden uzaklaştıktan sonra TB-2 Bayraktar SİHA tarafından, Kanatlı Güdüm Kiti Silah Sistemi (KGK) MK-82 yerli akıllı mühimmatla nokta atışı yapılarak vuruldu. Araçtaki Merwan Bedel ve 2 koruması etkisiz hale getirildi.

HDP'Lİ VEKİL O TERÖRİSTLE YAN YANA

Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Merwan Bedel'in bir süre önce HDP Milletvekili Feleknaz Uca ile birlikte Sincar'da bir programda birlikte çekilmiş fotoğrafı da ortaya çıktı.

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