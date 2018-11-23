PKK’ya üye olma suçundan aranan şahıs yakalandı
Adıyaman’da terör örgütü PKK’ya üye olma suçundan arandığı iddia edilen şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
- İHA
Edinilen bilgilere göre, Adana 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile silahlı terör örgütü PKK’ya üye olma iddiası ile aranması olan A.Ö. isimli şahıs, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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