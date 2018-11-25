Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

PKK'ya yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon: 42 gözaltı

Van merkezli 6 ilde, PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 42 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın kuruluşunun yıl dönümü olan 27 Kasım öncesi eylem planı yaptığını belirlediği şüphelilere dün Van merkezli İstanbul, İzmir, Bursa, Ağrı ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 42 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında 1 keskin nişancı tüfeği Kanas, 5 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca, Kanas´a ait 4 şarjör, Kanas´a ait 239 fişek, Kalaşnikof tüfeğe ait 5 şarjör, 81 fişek, örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
 
Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları ile ele geçirilen silah ve mühimmatla ilgili araştırmanın devam ettiği belirlendi. Operasyonla ilgili 3 kişinin daha arandığı belirtildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dünya kaşıkçı cinayetini konuşurken sarhoş prensler alem yaptı

Dünya kaşıkçı cinayetini konuşurken sarhoş prensler alem yaptı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA