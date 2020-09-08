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  • Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonlarından rahatsız olan BAE ve Fransa'ya IKBY'den gönderme: 3. ülkelerin müdahil olmasına izin vermeyeceğiz
Güncel

Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonlarından rahatsız olan BAE ve Fransa'ya IKBY'den gönderme: 3. ülkelerin müdahil olmasına izin vermeyeceğiz

TSK'nın Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonlardan rahatsızlık duyan Fransa ve BAE'ye IKBY'den karşılık geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen IKBY Başkanı Barzani Türkiye'nin askeri operasyonlarına üçüncü ülkelerin müdahil olmasına izin vermeyecekleri konusunda güvence verdi.

08 Eylül 2020 Salı 12:24 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 12:26
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Irak topraklarını kullanarak 40 yılı aşkın süredir Türkiye'ye saldırı düzenleyen PKK, tarihinin en zor günlerini yaşıyor. Türkiye, son 3 yıldır Irak'ın kuzeyinde başlattığı devasa büyüklükteki askeri operasyonlarla örgüte ağır darbeler vurdu. Bu operasyonlar Türkiye'nin sınır güvenliğinin sağlanmasına büyük katkı sunarken, Fransa ve BAE gibi ülkelerin rahatsızlıkları dikkati çekiyor.

MACRON'DAN DİKKAT ÇEKEN ZİYARET

Lübnan ziyaretinin ardından Irak'a geçen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye karşıtı açıklamalarını sürdürdü. Bu ziyaretten bir gün sonra ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Ankara'yı ziyaret etti.

3. ÜLKELER MÜDAHİL OLAMAZ

Yeni Şafak'ın haberine göre; Katarlı Al-Araby haber sitesine konuşan üst düzey IKBY yetkilisi, Türkiye ile ilişkilerinin son derece iyi olduğunu söyledi. Neçirvan Barzani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı ziyarette bu konunun gündeme geldiğini ve Türkiye'nin operasyonları konusunda üçüncü ülkelerin müdahil olamayacağı konusunda güvence verildiği vurguladı.

ÇAVUŞOĞLU BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile yaptığı görüşmenin ardından, "IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve beraberindeki heyeti konuk ettik. PKK ile ortak mücadele başta olmak üzere ilişkilerimizi ele aldık." ifadelerini kullanmıştı.

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