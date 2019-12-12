'PKK'yı bitireceğiz, artık analar ağlamayacak'

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın önündeki ‘evlat nöbeti’ yüzüncü gününü doldurdu. Hacire Akar’ın 22 Ağustos’ta başlattığı nöbetin üçüncü gününde, Hatice Ceylan’ın da önceki gün çocuklarına kavuşması, evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan diğer ailelere hem moral oldu, hem de umutlarını artırdı.

EVLATLARIMIZI ALACAĞIZ

Ağrı’dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için Diyarbakır’a gelip, kucağında bir buçuk yaşındaki kızı ile ‘evlat nöbeti’ tutan Süheyla Demir, “Hatice arkadaşımızın oğlu geldi. Gerçekten çok güzel bir duyguydu, onun adına çok sevindik. İnşallah en kısa zamanda bizim çocuklarımız da gelir, o mutluluğu yaşatır” dedi. Demir, “Dün de söyledik, bugün de söylüyoruz. Kararlıyız, önümüzde hiç kimse duramaz. Bu PKK’yı bitireceğiz, artık anneler ağlamayacak, evlatlar kaçırılmayacak. O gençleri o dağların başında heba ettirmeyeceğiz, teker teker onların elinden söküp alacağız” ifadelerini kullandı. İki yıl önce kaçırılan 17 yaşındaki oğlu Mustafa Biçer için nöbet tutan Ayşegül Biçer de HDP’ye “Siz siyasi parti değil, PKK ile işbirliği içinde Kürtler’e zulmedenlersiniz” diye seslendi. Biçer, “Burada evlat mücadelesi vermeye geldik. CHP zihniyetinden PKK’ya her türlü destek gidiyor, ama burada 100 gündür oturan acılı anne ve babalara yönelik hiçbir açıklama gelmedi” dedi.