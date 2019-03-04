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Terör örgütü PKK'yı öven marş çalan sanıktan 'İstiklal Marşı'nı yazması istendi

Diyarbakır'da kız öğrenci yurdunda kaldığı dönemde terör örgütü PKK'yı övücü mahiyette marş çaldığı, kapatmasını isteyen arkadaşını yumruk atarak yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanığın 'İstiklal Marşı' ve 'Çanakkale Şehitlerine' isimli şiiri kendi el yazısıyla yazmasına karar verildi

  • AA
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Olayın yaşandığı 21 Ocak 2017'de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kız öğrenci yurdunda kalan öğrenci A.K. telefonunda yüksek sesle terör örgütü PKK'yı öven marş çaldı.

Kapatması yönünde kendisine uyarıda bulunan K.K'nin üzerine yürüyen A.K, attığı yumrukla arkadaşının yaralanmasına neden oldu.

K.K'nin şikayeti üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca A.K. hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında tutuksuz A.K. hakkında "basit yaralama" suçundan hazırlanan iddianame, 9. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

- MAĞDUR VE SANIK UZLAŞMAK İSTEMEDİ

6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında sanık hakkındaki dava dosyası, suçun uzlaştırma kapsamında olduğu gerekçesiyle uzlaştırma bürosuna gönderildi.

Tarafların uzlaşmaması üzerine hazırlanan rapor mahkemeye sunuldu.

Mahkemedeki savunmasında sanık A.K, kendisini korumak için yumruk attığını iddia ederek, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile verilecek cezasının ertelenmesi talebinde bulundu.

Mahkeme, sanık A.K'nin arkadaşı K.K'ye yönelik gerçekleştirdiği "basit yaralama" suçundan 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanığın sabıkasız geçmişi ve yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alan mahkeme cezayı 6 ay 20 güne indirerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, sanığın CMK 231/8 maddesi uyarınca 5 yıl denetime tabi tutulmasına, denetim süresince kasten yeni bir suç işlemesi halinde mahkum olmasına ve aykırı davranması halinde ertelenen cezanın açıklanmasına hükmetti.

- "İSTİKLAL MARŞI" VE "ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE" ŞİİRLERİNİ YAZMASI İSTENDİ

Mahkemenin gerekçeli kararında, sanığın devlete ait öğrenci yurdunda terör örgütü PKK'nın sözde marşını çalarak basit yaralamaya konu eylemi ağır tahrik ile kendisinin başlattığı belirtildi.

Mağdurun kendisini uygun dille uyardığı kanaatine varıldığı ifade edilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Sanığın mağdurun üzerine yürüyerek yüzüne yumrukla vurması, yaşanan yaralama olayının kız öğrenci yurdunda gerçekleşmesi, yaralamaya sebep olan eylemin vehameti ve ölümcül bölgelerden biri olan kafatasına yumruk atması sebebiyle mahkumiyeti kararlaştırıldı. Denetim süresinin ilk ayında kendi el yazısıyla, okunabilir biçimde Mehmet Akif Ersoy'un 'İstiklal Marşı' ve 'Çanakkale Şehitlerine' şiirlerini yazmasına, bu şiirler ile yazıldığı dönem hakkında fikir ve düşüncelerini belirterek mahkemeye ulaştırmasına karar verilmiştir."

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