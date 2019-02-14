PKK/YPG, ABD'nin hava desteğiyle DEAŞ'ın elindeki son beldenin büyük kısmını işgal etti
Terör örgütü YPG/PKK, Fırat'ın doğusunda DEAŞ'ın elindeki son beldenin büyük kısmını ABD desteğiyle ele geçirdi.
- AA
Terör örgütü YPG/PKK ve ABD, Suriye'nin doğusunda, Irak sınırındaki Deyrizor ilinin Fırat'ın doğusundaki Bagoz beldesine dün akşam itibariyle saldırılarını yoğunlaştırdı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD'nin hava desteğiyle ilerleyen YPG/PKK, sivil yerleşimlerin büyük kısmını işgal etti.
Yaklaşık 500 DEAŞ'lı terörist, bahçeler ve kamp alanlarından oluşan küçük bir bölgede sıkıştı.
Terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ'lılara teslim olmaları için saat 18.00'e kadar süre verdi.
ABD ve Fransa'nın destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül 2018'den bu yana DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için saldırılar düzenliyor.
DEAŞ'lılar, Suriye'de halihazırda Bagoz dışında, Esed rejimi güçlerince kuşatılan Humus çöl bölgesinde bulunuyor.
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