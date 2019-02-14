PKK/YPG Azez'de protesto edildi
Suriye’nin Halep’e bağlı Azez’de düzenlenen terör örgütü PKK/YPG karşıtı gösteriye yüzlerce Suriyeli katıldı.
- İHA
Suriye’nin Halep şehri kırsalındaki Secu beldesi ve Azez yakınındaki bölgelerde PKK/YPG karşıtı protesto düzenlendi. PKK/YPG karşıtı slogan atılan protestoya yüzlerce kişi katıldı.
Suriyeliler, köylerini ve topraklarını işgal eden PKK/YPG terör örgütünü protesto etti. Gösteriye YPG’nin işgali altında bulunan şehirleri ve köylerden de vatandaşlar katıldı.
Protestocular, Türk Silah Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO), PKK/YPG terör örgütünün 3 yıldır işgal ettiği topraklarını ve köylerini geri almaları için çağrıda bulundu.
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