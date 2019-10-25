Bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG/PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin'e ilişkin çıkarılan kırmızı bülten hakkında, “Mazlum Kobani bir teröristtir. Dolayısıyla hakkında arama ve kırmızı bülten olan bir teröristle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez. Hele hele üst düzeyde görüşmeler yapılması, böyle şey olmaz.” dedi. Peki, ABD, Rusya ve bazı Avrupa ülkeleri terörist Şahin Cilo’yu neden meşrulaştırmaya çalışıyor

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan Terör ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Coşkun Başbuğ, Ferhat Abdi Şahin denen teröristin terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan ile yakın ilişkiler kurduğunu vurguladı.

Başbuğ, “Eli kanlı katil Abdullah Öcalan’ın benim manevi oğlum diyecek kadar ona yakın birisi. Ferhat Abdi Şahin, Kandil’in siyasi düzenine hazırlık için görevlendirildi.” ifadelerini kullandı.

“TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KULUÇKA YUVASINI PLANLADI”

Abdi Şahin’in terör örgütünün kuluçka yuvası olarak adlandırılan Mahmur kampının altyapısını oluşturduğunu söyleyen Coşkun Başbuğ, “Terörist, Mahmur kampına özel olarak görevlendirildi. Mahmur kampını terör örgütünün kuluçka yuvası olarak adlandırıyoruz, bunu Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da dile getirdi. Terör örgütünün eğitim kampı hala faaliyet gösteriyor. Orada ciddi görevler üstlendi, örgütün altyapısını oluşturdu. Mahmur kampında ABD ve diğer aktörlerle temas kurmaya başladı. Diğer aktörler; İran, Rusya, Suriye rejimi ve ABD kirli ilişkilere birkaç örnek olabilir.” dedi.

“ABD BÖLGEYE YAPTIĞI İHANETLERDEN DOLAYI ONU ÖDÜLLENDİRDİ”

ABD’nin terörist Abdi Şahin’i dünya kamuoyuna siyasi lider gibi göstermeye çalıştığını belirten Başbuğ, “ABD bölgede yaptığı ihanetlerden dolayı Abdi Şahin’e birtakım ödüller verdi. Suriye ve Irak’ta oluşacak tabloda onu sözde lider gibi gösterdi. Ayrıca ABD binlerce TIR’lık silah yardımını bu kişi üzerinden sağladı. Türkiye tarafından bu kişi kırmızı listede aranıyor.” dedi.

“ABD ULUSLARASI HUKUKTA YER ALAN HÜKÜMLERİNİ YERİNE GETİRMİYOR”

İnterpol’ün kurallarını 190’a yakın ülkenin imzaladığına dikkat çeken Başbuğ, “Normalde İnterpol kurallarına göre, ülkeler bu tür aranan kişilere karşı gereğini yapmak ve arandığı ülkeye iade etmek zorunda. ABD ile aramızda suçluların iadesi anlaşması olmasına rağmen teröristi siyasi figür olarak dünya kamuoyuna sunmak istiyor. Bu kişi terörist Abdullah Öcalan’ın devamını getiren kişidir. ABD uluslararası hukukta yükümlükleri olmasına rağmen gereğini yapmıyor.” şeklinde konuştu.

TERÖRİSTLER KONUŞSA ZORDA KALIRLAR

Fransa ve Almanya’nın terör örgütünü inanılmaz şeklinde koruduğunu da sözlerine ekleyen Coşkun Başbuğ, “Aynı şartlar Avrupa içinde geçerli. Almanya ve Fransa terör örgütüyle kirli ilişkiler yürütüyor.

Teröristler o ülkeler hakkında konuşsa çok zor durumda kalacaklar, ülkeler bunun hesabını veremez. Bu yüzden ısrarlı şekilde bunları koruyorlar.

FETÖ GİBİ GRUPLAR DA HER ÜLKE DE VAR, ONLARA HİZMET EDİYORLAR

Bir diğer husus ise Evanjelistler. Teröristler bu gruba yoğun hizmet ediyorlar.

Bizim FETÖ olarak adlandırdığımız terör grupları her ülkede var, teröristler de buna hizmet ediyorlar” diyerek sözlerini sonlandırdı.