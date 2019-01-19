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YPG/PKK terörü kurbanı Fatma Avlar'ın acısı yüreklerde

Suriye'nin Afrin bölgesini işgal eden YPG/PKK'lı teröristlerce geçen yıl Hatay'ın Reyhanlı ilçesine atılan roketin evlerine isabet etmesi sonucu ölen 17 yaşındaki Fatma Avlar'ın acısı yüreklerde tazeliğini koruyor.

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Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının hemen ardından Afrin'den terör örgütünce Reyhanlı'ya atılan roketle hayatını kaybeden Avlar'ın ailesi, terör kurbanı kızlarının yasını tutmaya devam ediyor.

Baba Ahmet Avlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının yatağında uyurken teröristlerce şehit edildiğini hatırlattı.

Şehitlik mertebesinin maddi olarak satın alınamayacağını, kızının şehit olmasından dolayı Allah'a şükrettiklerini söyleyen Avlar, "Kızımı kaybetmenin acısı yüreğimizde ilk günkü tazeliğini koruyor. O günü unutmadık, unutmayacağız. Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Bugün deseler bize, 'Silahlarınızı alın, çatışmaya gidin ve Suriye'ye gidilecek', her türlü gideriz." diye konuştu.

Acılarının her geçen gün artığını belirten Avlar, "Devletimiz her türlü desteği bize sağladı. Devletimizden Allah razı olsun. Bizim devletimizden bir ricamız var, kızım terör mağduru olarak görünüyor, onun şehitlik statüsüne girmesini istiyoruz. Allah katında şehittir, devletimizin yanında da şehit sayılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Fatma'nın hayalini gerçekleştirecekler

Fatma Avlar'ın yakın arkadaşı Meryem Şanverdi de Fatma'nın acısını yüreklerinde yaşamaya devam ettiklerini anlattı.

Fatma ile yakın arkadaş olduklarını ifade eden Şanverdi, "Bizim her günümüz okulda birlikte geçerdi, onu kaydettiğimize halen inanamıyorum. Bundan sonraki en büyük hedefim Fatma'nın öğretmenlik hayalini gerçekleştirmek istiyorum. O, her zaman kalbimizde olmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.

Sınıf arkadaşlarından Ünal Abdulkadir de Fatma'yı unutmayacaklarını söyledi.

Terör örgütünün roketli saldırıları sırasında kaygılandıklarını ifade eden Abdulkadir, "Fatma, sosyal medya hesaplarından askerlerimize destek mesajları atıyordu. Onun yarım kalan eğitimini bizler tamamlayacağız. Hayali öğretmen olmaktı, inşallah bizler bunu gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü İsa Benli de Fatma'yı unutmadıklarını, adının öğrenim gördüğü okulda her zaman yaşatılacağını belirtti.

- Fatma Avlar'ın adı yaşatılıyor

Reyhanlı ilçesine atılan roketin evlerine isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Avlar'ın ismi, eğitim gördüğü Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi yanındaki parka verildi.

Okul kütüphanesinde de iş adamı Alper Şahin tarafından restore edildikten sonra Fatma Avlar'ın ismi yaşatılıyor.

İlçedeki Gençlik Parkı'nın adı öğrencilerin isteği üzerine Fatma Avlar olarak değiştirildi. Öğrenim gördüğü Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi'nin bahçesine de Avlar'ın yaklaşık 10 bin mozaik parçasından oluşan portresi konuldu. 

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