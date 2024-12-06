PKK/YPG tünelinde şifreli iletişim

Suriye'deki silahlı gruplar Halep, Hama ve İdlib'de tam kontrolün ardından, Humus'un kapısına dayandı.
24 TV ekibi, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonu'yla terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtardığı Tel Rıfat'da teröristlerin kadın eğitim merkezine girdi.
Tel Rıfat'ı bırakıp kaçan PKK/YPG'li teröristlerin eğitim merkezindeki paçavraları ekranlara taşındı.TÜNELDE ŞİFRELİ İLETİŞİM
24 TV ekibi ayrıca Tel Rıfat'ta terör örgütü PKK/YPG'nin yerleşim yerlerine kazılan terör tünellerini de görüntüledi.
Teröristlerin anlaşmak için tünelin duvarlarına şifreli yazılar yazdıkları görüldü.