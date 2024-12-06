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PKK/YPG tünelinde şifreli iletişim

24 TV ekibi, teröristlerin bırakıp kaçtığı Tel Rıfat'ta tespit edilen kilometrelerce uzunluktaki PKK/YPG tünelini görüntüledi. Teröristlerin anlaşmak için tünelin duvarlarına şifreli yazılar yazdıkları görüldü.

6 Aralık 2024 Cuma 13:21 - Güncelleme:
PKK/YPG tünelinde şifreli iletişim
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Suriye'deki silahlı gruplar Halep, Hama ve İdlib'de tam kontrolün ardından, Humus'un kapısına dayandı.

24 TV ekibi, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonu'yla terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtardığı Tel Rıfat'da teröristlerin kadın eğitim merkezine girdi.

Tel Rıfat'ı bırakıp kaçan PKK/YPG'li teröristlerin eğitim merkezindeki paçavraları ekranlara taşındı.

TÜNELDE ŞİFRELİ İLETİŞİM

24 TV ekibi ayrıca Tel Rıfat'ta terör örgütü PKK/YPG'nin yerleşim yerlerine kazılan terör tünellerini de görüntüledi.

Teröristlerin anlaşmak için tünelin duvarlarına şifreli yazılar yazdıkları görüldü.

  • Tel Rıfat
  • kadın eğitim merkezi

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