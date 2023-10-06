PKK/YPG'li teröristbaşı canlı yayında yardım dilendi: 5 petrol istasyonu, 4 karargahımız bombalandı

Ankara'da gerçekleştiren kalleş saldırı sonrası Türkiye, PKK'nın kökünü kazımak için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda teröristlere ölüm yağdı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait SİHA'lar Suriye'nin Kamışlı kentinde PKK/YPG'ye ait olduğu iddia edilen elektrik santralini bombaladı. Kentten çıkan dumanlar Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

MİT'TEN SURİYE'DE OPERASYON

Ardından Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Suriye'de düzenlediği operasyonda PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar vuruldu. Başarılı operasyonda 20'den fazla hedef imha edildi. Son olarak ise Suriye'nin kuzeyinde Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki terörist hedeflerine hava harekatı icra edildi, sorumlu teröristlerin de içinde bulunduğu 30 hedef imha edildi.

AVRUPA'DAKİ TERÖRİSTLER AĞLAMAYA BAŞLADI

Terör örgütü yuvası Avrupa'da PKK/YPG destekçileri yine sahne aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de YPG/PKK terör örgütünün sahasına gerçekleştirdiği operasyonlar sebebiyle Avrupa'daki terör örgütü destekçileri protesto eylemi düzenledi. Söz konusu videoda terör destekçilerinin 'Öcalan' sloganları attığı görüldü..

KATILDIĞI CANLI YAYINDA ZIRLADI

YPG Sözcüsü Ferhad Şami, "Türk Savaş uçakları Derik'ten Haseke'ye kadar bombaladı. Şu ana kadar 8 ölümüz var. 4 elektrik santrali, 5 petrol istasyonu, 4 karargahımız bombalandı. Dostlarımız aktif eylemlilik konumuna geçmelidir" dedi. Bununla yetinmeyen kalleş Şami küstah sözler kullanarak "Kendimizi savunma çerçevesinde bu saldırılara cevap vereceğiz" tehdidinde bulundu.