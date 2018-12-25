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PKK/YPG'li teröristler Rasulayn'ın çevresine hendek kazdı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinin çevresine PKK/YPG'li teröristler tarafından hendek kazıldı. Tamamen izole hale gelen ilçede teröristlerin halkın ayrılmasına izin vermediği iddia edildi.

  • DHA
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı olası operasyon öncesi PKK/YPG'li teröristler Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Rasulayn'ın çevresini kepçe ile kazarak hendekler açtı.
 
Türkiye sınırına yakın bölgelerde önlem almaya çalışan teröristler açtıkları hendeklerin yanı sıra bazı ev ve iş yerlerinin önünde mevziler hazırlayarak beton bariyerlerle güçlendirdi. Hava saldırılarına karşı ise teröristler bulundukları mevzi yakınlarında araç lastiği istifledi. Teröristlerin halka baskı uygulayarak ilçeden kimsenin ayrılmasına izin vermedikleri de iddia edildi.
 

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