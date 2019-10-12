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PKK/YPG'li teröristler SİHA'ları engellemek için lastik yakıyor

Terör örgütü YPG/PKK üyeleri Tel Abyad ilçe merkezi batısı ve doğusunda, TSK'ya ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor

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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, sınırda askeri yoğunluk yaşanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan harekat kapsamında Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad ve çevresinde bulunan terör mevzilerine yönelik sabah saatlerinden itibaren obüs atışları arttı.

Harekat kapsamında Akçakale'de bulunan Tel Abyad sınırında askeri araç yoğunluğu yaşandığı gözlendi.

TERÖRİSTLER SİHA'LARIN GÖRÜNTÜ ALMASINI VE UÇAKLARIN HEDEFLERİNİ VURMASINI ENGELLEMEK İÇİN BUNU YAPIYOR

Terör örgütü YPG/PKK üyelerinin Tel Abyad ilçesi doğusunda, TSK'ya ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakması nedeniyle gökyüzünde oluşan duman yoğunluğu da devam ediyor.

Fırat´ın doğusunda YPG/PKK´nın kazdığı tünel ortaya çıkarıldı

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