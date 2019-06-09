PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 1 askerimiz şehit oldu Suriye'nin Azez kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bulunduğu üs bölgesine PKK/YPG´li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.