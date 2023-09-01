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  • PKK/YPG'li teröristlerin Cerablus'ta köye düzenlediği roket saldırısında 6 sivil yaşamını yitirdi
Güncel

PKK/YPG'li teröristlerin Cerablus'ta köye düzenlediği roket saldırısında 6 sivil yaşamını yitirdi

Suriye'de Halep ilinin Münbiç ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG'nin, Cerablus'un güneyindeki Halvanci köyüne düzenlediği roket saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı.

AA1 Eylül 2023 Cuma 15:54 - Güncelleme:
PKK/YPG'li teröristlerin Cerablus'ta köye düzenlediği roket saldırısında 6 sivil yaşamını yitirdi
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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Cerablus'taki Arap aşiretleri, büyük kısmı muhaliflerin kontrolünde olan, bir kısmı ise PKK/YPG işgalindeki Halvanci köyünden, terör örgütünü tamamen çıkarmak için operasyon düzenledi.

Çıkan çatışma sonrası PKK/YPG'li teröristler, Halvanci köyünden arındırıldı. Bunun üzerine terör örgütü, işgalini sürdürdüğü Münbiç ilçesinin kuzeyindeki mevzilerinden, Halvanci köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırdı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu saldırıda, 4'ü kardeş toplam 6 sivil öldü, 8 sivil yaralandı.

Arap aşiretleri ise sivillere yapılan saldırı sonrasında terör örgütü mevzilerini ağır silahlarla hedef aldı.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

  • PKK saldırısı
  • Sivil kayıplar
  • Cerablus

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