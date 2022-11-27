PKK/YPG'nin 30 km'lik terör tüneli!

Terör örgütü PKK/YPG, 2016'da Türkiye sınırına 18 kilometre mesafedeki Tel Rıfat ve çevresini işgal etti. İşgalin ardından terör örgütü ilçe ve çevresini genişliği 1.5, yüksekliği 2 metre olan tünel şebekesiyle sardı. Toprak altına kazılan tüneller ve iş makineleriyle kanal açıp beton ile kapatarak oluşturdukları tünellerin uzunluğunun 30 kilometreyi geçtiği tahmin ediliyor.

Sabah'ın haberine göre; Tel Rıfat'taki tünel şebekesi Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtları alanlarındaki cephe hatlarına kadar uzanıyor. Terör örgütü, tünelleri hava operasyonlarından korunmak, örgütün sözde cephe hatlarına silah taşımak ve tünel giriş-çıkışlarını güvenli bölgelere saldırı düzenlemek için kullanıyor.



PKK/YPG'li teröristler Azez hattında Meranaz, Minnığ ve Ayn Dakne köylerinde de benzer tüneller açtı. Terör örgütü PKK/YPG, daha önce işgal altında tuttuğu Afrin'de de uzunluğu yüzlerce kilometreyi bulan tünel şebekesi inşa etmişti.



250 BİN TEL RIFATLI EVSİZ KALDI

Teröristlerin bölgeyi işgalinin ardından 250 bine yakın Tel Rıfatlı Türkiye'ye ya da Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelere göç etti. Azez'deki düzensiz çadır kamplarda zorluk içinde yaşam mücadelesi veren Tel Rıfatlılar, yıllardır eve dönmenin hayalini kuruyor. Zorlu kış aylarında çamura gömülen kamplardaki Suriyeliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pençe Kılıç Harekâtı'nın sadece hava harekâtlarıyla sınırlı kalmayacağını söylemesinin ardından operasyonu beklemeye başladı.

TEL RIFATLILARDAN OPERASYONA TAM DESTEK

Operasyona sonsuz destek verdiklerini ifade eden Tel Rıfatlı Abdulhelim Maryamini: Tel Rıfat'ı, evimizi çok özlüyorum. Eski güzel günlere geri dönmek istiyorum.

Eskiden Suriye ordusunda teğmen olan Abdurrahman Abud: PKK/ YPG Suriye devriminin düşmanıdır. Operasyonu sonuna kadar destekliyoruz. Türk askerine, ordusuna sonuna kadar güveniyoruz. Türk ordusu bizim evimize dönmemizi sağlayacak.