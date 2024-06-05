Terör örgütü PKK/YPG bölgedeki sinsi emellerini gerçekleştirmek için çabalamaya devam ediyor. Terör örgütü İşgal ettiği Suriye topraklarını, demokrasi ve sözde seçim adı altında bölme planları kuruyor. Teröristler, Suriye'de yaşanan istikrarsızlıktan istifade ediyor ve sözde seçimlerle işgali meşrulaştırmaya çalışıyor. Tüm bunlar yaşanırken ABD, sözde 'DEAŞ ile mücadele adı altında PKK-YPG'yi askeri ve lojistik anlamda desteklemeye devam ediyor. Peki amaçlanan kirli plan ne? Sözde seçimle PKK-YPG neyi hedefliyor? İşte yanıtı.

"KÜRTLERİ EN ÇOK MAĞDUR EDEN BU TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

Suriye'de yapılanın Irak'ta yapılana benzer olduğunu dile getiren İstanbul Medeniyet Üni. Öğr. Üy. Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, "Amaçları Suriye'yi bölmeye çalışmak. Türkiye bu seçimlere karşı çıkarak bağımsız bir ülke olan Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyor. Türkiye'de Suriye'nin bölünmesini istemiyor. Kürtleri en çok mağdur eden bu terör örgütü. Maalesef Türkiye'deki bazı siyasetçi kisvesi altındakilerle de bağlantısı olan bir örgüt bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Suriye'nin kuzeyinden bir teröristan kurulmasına müsaade etmeyeceğiz diyor. Bu çok önemli 15 Temmuz'dan sonra bu bölgede yaptığımız operasyonlarla çok önemli işler yaptık" dedi

TÜRKİYE, ABD'YE GERİ ADIM ATTIRDI

ABD'nin bölgedeki terör örgütlerine desteğini vurgulayan Kocaeli Üni. Öğr. Üy. Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, "ABD'yi başkanları değil kurulu olan yapıları yönetiyor. İsrail için tehdit oluşturan ülkeleri bir bir istikrarsızlaştırmak istiyorlar. Irak ve Saddam olayı bunun en net örneği. Irak ABD müdahalesi sonrası istikrarsızlaştırıldı. Suriye'deki terör kontrolündeki bölgede yerel halk sürgün edilerek terör unsurları yerleştirildi. Sözde seçim kararı alındıktan sonra ABD son anda seçimi desteklemekten vazgeçtiğini açıkladı. ABD sözcüsü 'Seçim için uygun zemin olduğunu düşünmüyoruz ifadelerini kullandı. ABD bu konuda geri adım attı. Çünkü MGK bildirisinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarının da etkisiyle Türkiye'nin burada bir terör devletine izin vermeyeceği anlaşıldı." şeklinde konuştu.