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PKK/YPG'nin havanlı saldırısında 1 SMO askeri şehit oldu

Suriye’nin Azez ilçesi kırsalında terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye Milli Ordusu (SMO) üs bölgesine havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 SMO askeri şehit oldu, 4 asker yaralandı.

  • İHA
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Azez kırsalındaki SMO üs bölgesine terör örgütü PKK/YPG tarafından sabah saatlerinde havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 SMO askeri şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Durumu ağır olan 1 SMO askeri Kilis Devlet Hastanesine, 3 SMO askeri de Azez’deki hastanelere kaldırıldı.

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