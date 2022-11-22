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Güncel

PKK/YPG'nin saldırıları nedeniyle Suriye'nin kuzeyinde eğitime ara verildi

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere yönelik saldırıları nedeniyle Cerablus ve Tel Abyad ilçelerinde eğitime ikinci bir duyuruya kadar ara verildiği bildirildi.

AA22 Kasım 2022 Salı 15:38 - Güncelleme:
PKK/YPG'nin saldırıları nedeniyle Suriye'nin kuzeyinde eğitime ara verildi
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AA muhabirinin Cerablus ve Tel Abyad'daki yerel meclis yetkililerinden edindiği bilgiye göre, PKK/YPG'li teröristlerce hedef alınan Karkamış ilçesinin karşısında Suriye topraklarında yer alan Cerablus ilçesi ile Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad'da tüm eğitim kurumlarının ikinci bir duyuruya kadar tatil edilmesi kararı alındı.

Yetkililer, kararın, PKK/YPG'nin sivil yerleşimlere yönelik artan terör saldırıları nedeniyle alındığını kaydetti.

Cerablus ve Tel Abyad'daki toplam 334 okulda yaklaşık 66 bin öğrenci eğitim görüyor.

Teröristler, dün Cerablus ilçesine de roket saldırıları düzenlemişti.

Cerabluslu sivillerden Ubeyda Bilal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün okulların çalışmalarına ara verildi. Örgüt dün Karkamış ile Cerablus'un çevresini bombaladı." dedi.

Bilal, terör saldırılarının hedefi olan ilçede yaşayan ailelerin çocukları için korktuğunu belirterek, eğitime ara verilmesinin aileleri rahatlattığını söyledi.

  • Suriye
  • PKK/YPG
  • Tel Abyad
  • Eğitime ara

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