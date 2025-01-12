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  • ''Plakalara iyi bakın belki bulursunuz'' dedi! Polislere yakalanınca: Sizi hiç beklemiyordum
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''Plakalara iyi bakın belki bulursunuz'' dedi! Polislere yakalanınca: Sizi hiç beklemiyordum

Adana'da cezaevinden firar eden şahıs sosyal medya hesabında 'Plakalara iyi bakın belki bulursunuz' paylaşımı yaptıktan sonra Çukurova ve Seyhan polisi tarafından kız arkadaşı 3 gün takip edilerek evinde yakalandı. Yakalanan firarinin polislere 'Sizi hiç beklemiyordum' dediği öğrenildi.

IHA12 Ocak 2025 Pazar 10:20 - Güncelleme:
''Plakalara iyi bakın belki bulursunuz'' dedi! Polislere yakalanınca: Sizi hiç beklemiyordum
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İddiaya göre, Oğulcan Ş. (21) 4 ay önce cezaevinden firar etti. Dolandırıcılık başta olmak üzere uyuşturucu kullanmak, ruhsatsız silah taşımak gibi 123 ayrı suçtan hakkında arama kararı bulunan Oğulcan Ş., sosyal medya hesabından yaptığı "Plakalara iyi bakın belki bulursunuz" paylaşımı dikkat çekti.

Bu paylaşımın ardından Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Oğulcan Ş.'nin peşine düştü.

KIZ ARKADAŞINI TAKİBE ALIP FİRARİ ŞAHSI YAKALADILAR

Çukurova polisleri, Adnan Menderes Bulvarı'nda Oğulcan Ş.'nin otomobilini durdurdu. Ancak yapılan aramada firari otomobilde bulunamadı. Bunun üzerine Çukurova polisi şahsın kız arkadaşını takibe aldı. 3 gün boyunca genç kızı takip eden polis, Oğulcan Ş.'nin Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

EVİNDE YAKALANINCA POLİSLERE 'SİZİ HİÇ BEKLEMİYORDUM' DEDİ

Seyhan ve Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler Oğulcan Ş.'yi eve yapılan baskında yakaladı. Yakalanan şahsın polislere "Sizi hiç beklemiyordum" dediği öğrenildi.

Evde yapılan aramalarda uzun namlulu silah, ruhsatsız tabanca, 35 mermi, çelik yelek, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Saklandığı adreste çıkan silahlar için, "Hasımlarım vardı. Kendimi korumak için yanımda bulunduruyordum" savunması yaptığı öğrenilen Oğulcan Ş., Fatih Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından önce Adana Adliyesi'ne, sonra da cezaevine teslim edildi. Ele geçirilen silahların ise daha önce herhangi bir olayda kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor.

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