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Güncel

Plakasız araçla drift yapan sürücüye ceza yağdı

Ankara'da plakasız otomobiliyle drift yapan sürücüye 47 bin 542 lira ceza kesildi.

AA5 Ağustos 2024 Pazartesi 18:41 - Güncelleme:
Plakasız araçla drift yapan sürücüye ceza yağdı
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Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün plakasız bir aracın Çankaya ilçesi İncesu Caddesi'nde drift yaptığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Çalışmalar sonucu araç, Türközü Mahallesi'nde bir iş yeri önünde tespit edildi.

EHLİYETİ 2 AY İPTAL EDİLDİ

Ekipler, otomobilin drift yapan araç olduğunu doğruladıktan sonra araç sahibi G.G. ile görüştü. G.G, olay sırasında plakaları takılı olmayan siyah renkli aracı kendisinin kullandığını söyledi.

G.G.'ye, tescilli aracı plakasız kullanmak, standart dışı süspansiyon sistemi kullanmak, sürücü belgesini yanında bulundurmamak, drift yapmak, muayenesiz trafiğe çıkmak ve sigortasız araç kullanmak maddelerinden toplam 47 bin 542 lira para ve sürücü belgesinin 2 ay iptali cezası uygulandı.

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